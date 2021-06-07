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الاثنين 7 حزيران 2021 ساعة 21:46

الحرس الثوري: ذكونة معداتنا العسكرية تجسد مواكبتنا للتقنيات العسكرية

الحرس الثوري: ذكونة معداتنا العسكرية تجسد مواكبتنا للتقنيات العسكرية
وأشار العميد مجيد موسوي الى التطور المبهر في التصنيع العسكري في مجال انتاج مختلف انواع المعدات التي تحتاجها القوات المسلحة، وقال: ان تنوع الاسلحة المصنعة في منظمة الصناعات الدفاعية، اضافة الى ذكونة المعدات، يجسد الادارة القوية والجاهدية والشاملة في مواكبة التقنيات العسكرية الحديثة في العالم، ويرسم مستقبلا مشرقا وواعدا في الصناعات الدفاعية.

وأضاف العميد موسوي: ان التطور في التصنيع العسكري في مختلف القطاعات في إطار رفع مستوى الاقتدار العسكري للبلاد يستحق التقدير، وإلى جانبه يُشاهد التطور اللافت في انتاج السلع التجارية في مختلف قطاعات النقل والصحة والنفط والغاز والبتروكيمياويات، الامر الذي يبين المساهمة الايجابية والمؤثرة للقطاع التصنيع العسكري في الاستفادة من فائض التقنيات العسكرية في المنتجات غير العسكرية التي تحتاجها البلاد.
رقم : 936823
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