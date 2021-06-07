ظريف: توقف عن استخدام الإرهاب الاقتصادي

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يبقى من غير الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن وأنتوني بلينكن على استعداد لدفن سياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي طبقها ترامب وبومبيو ووقف استخدام الإرهاب الاقتصادي في المساومة على النفوذ".





وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، اقرأوا الفقرة 36 فحسب"، على حد تعبيره.



ودعا ظريف أمريكا إلى تغيير سياساتها وقال في نهاية تغريدته: "حان وقت تغيير الخطاب"، حسب قوله.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة مازالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفاً أن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق.



وقال بلينكن للمشرعين ”لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة إلى الامتثال… وفي الوقت نفسه، إن برنامجها يسير بسرعة إلى الأمام… وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية… وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال، وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع“.



