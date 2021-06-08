إيران: على الوكالة الدولية أن تنأى بنفسها عن الأجندة السياسية

وقال كاظم غريب آبادي رداً على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "موقف رافائيل غروسي يعكس نهج الوكالة الأحادي الجانب في تعاملها مع إيران"، مضيفاً "يجب على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي أجندة سياسية وأن تتخذ موقفًا واضحًا ضد التهديد النووي للنظام الصهيوني وانسحابه من معاهدة عدم الانتشار".



وأضاف آبادي إن "تقرير الوكالة الدولية يتجاهل مستوى التعاون والتفاعل بينهما، ويمكن أن يصبح هذا النهج عقبة أمام التفاعلات المستقبلية بين الجانبين".



ووصف المسؤول الإيراني تقرير الوكالة بـ"عدم الدقيقة وإنه يفتقر للاعتبار ولا يعتمد على مصادر موثوقة"، مبيناً أن "التقرير لا يعتمد على مصادر موثوقة؛ كما أنها ليست مقنعة لأنها لا تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم".



وكان غروسي قد زعم أن عدم وضوح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران سيؤثر على تقديم التأكيدات بأن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي، مضيفاً أن "البرنامج النووي الإيراني قريب من الوصول إلى مرحلة إنتاج الأسلحة النووية".