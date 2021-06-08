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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 08:56

النفط اليمنية تحدد غرامات احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان

النفط اليمنية تحدد غرامات احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان
وأشار الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل ،خلال الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة النفط والقطاعات الحيوية والخدمية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة والقيام بواجبها في الإفراج عن سفن المشتقات النفطية وعدم احتجازها مستقبلا.

وطالب المتوكل بسرعة فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي والعسكري من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وأشار الناطق الرسمي للشركة إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يحتجز سفن المشتقات النفطية ولم يتم الإفراج خلال الفترة الماضية إلا عن سفينتين أحداهما ديزل والأخرى مازوت.

وأوضح المتوكل أن إجمالي الغرامات التي تكبدتها هذه السفن تجاوزت ثمانية ملايين دولار أي ما يعادل خمسة مليارات ريال.

وحمل بيان صادر عن الوقفة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن بسبب استمرار احتجاز سفن الوقود.

وجدد البيان دعوة أحرار العالم بالضغط باتجاه إيقاف القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية التي يمارسها تحالف العدوان السعودي بغطاء أممي.

وندد بالصمت والتغاضي الأممي، عن استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، معتبرا تلك الممارسات التعسفية انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
مصدر : المسيرة
رقم : 936910
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