سوريا.. مركز المصالحة الروسي يرصد 45 انتهاكا في إدلب

وقال المركز الروسي ،في بيان أمس الاثنين، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا نفذوا 23 عملية قصف في محافظة إدلب و9 في محافظة اللاذقية و9 في حماة و4 في حلب.



وأضاف المركز أنه لم يرصد أي هجمات من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا خلال اليوم الأخير.



وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية قامت بدورية مشتركة في محافظة حلب، تنفيذا للتفاهمات الروسية التركية حول سوريا التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2019.



وقامت القوات الروسية بتسيير دوريات بالقرب من منبج في ريف حلب وكذلك في محافظتي الرقة والحسكة.



وأكد المركز الروسي أنه نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قريتي كفر حمرة ورملة بريف حلب وتم إيصال ما مجموعه 1.9 طن من المساعدات الإنسانية.