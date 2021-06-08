الاحتلال يعتقل أيقونة حي الشيخ جراح وأخيها

هزموا أمام صوتهما فاعتقلوهما، وهزموا أمام إصرارهما فأفرجوا عنهما، فبعد احتجازهما لساعات، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشقيقين منى ومحمد الكرد اللذين يعتبران من أبرز الناشطين في التعريف والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح بعد التحقيق معهما بتهمة الإخلال بما يسميه الاحتلال النظام والسلم العام والقيام بأعمال شغب على خلفية قومية.



وقال عضوء لجنة اهالي حي الشيخ جراح يعقوب ابوعرفة: "عندما اعتقلوا منى ومحمد الكرد، كانوا يعتقدون انهم جاؤوا لينهوا كل مظاهر الشراسة التي قدمها الانسان المقدسي ضد الاحتلال، هم كانوا يظنون أنهم جاؤوا ليقمعوا الشاب المقدسي، لكن لم يتيسر لهم ذلك".



الأيقونة المقدسية منى الكرد وشقيقها الفارس محمد، نموذجان حيان على ما يتعرض له الشيخ جراح المحاصر منذ نحو 4 اسابيع منذ أعاد من جديد مشاهد الهبة الشعبية دفاعا عن 28 عائلة بالحي مهددة بالإخلاء والتشريد من منازلها لإحلال قطعان المستوطنين مكانهم، فاستخدم الاحتلال كل أداوت التزوير والقمع والاعتقال والاستهداف والحصار لتمرير مخططه وما زال عاجزا حتى اللحظة.



وقال والد منى ومحمد الكرد نبيل الكرد:"هم كانوا يريدون ان يعتقلوا كل شباب القدس لأنهم كلهم اصبحوا ناطقين، لكن اكثر شابين كانوا موجودين بالسوشيال ميديا هم منى ومحمد، فقالوا نخرص هؤلاء، لنخيف الباقين، لكن الحمدلله ربنا الهمهم ان يبقوا اقوياء ومناضلين، ولم يسمعوا من اليهود ماذا يريدون، اليهود يريدون ان يكممونا ويخيفوننا، ولايريدون ان يتكلم اولادنا، ومن اجل ان يرعبونا نحن كأهالي يسجنون ويعذبون اولادنا، لكننا على موقفنا، القدس لنا حي الشيخ جراح لنا وبيوتنا لنا".



في الشيخ جراح نحو ثلاثة آلاف فلسطيني على مساحة أرض تقدر بنحو ألف دونم بعد مصادرة آلاف الدونمات أقيمت فوقها ثلاث مستوطنات، ليتم بهذه المرحلة استهداف 28 منزلا يقطنها نحو 500 فلسطيني لتشريدهم وتهجيرهم لصالح أغراب عن تاريخ المدينة المقدسة وجغرافيتها.



منى الكرد وشقيقها محمد صحفية وناشط وبمعية نشطاء آخرين أرهقا كيان الاحتلال وعرفا العالم بقضية الحي المستهدف بمخططات الاحتلال والاستيطان ليعلوا صوتهما على اصوات رصاص الاحتلال وقنابله وهدير آلياته.