قاليباف: مكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة تتطلب عزيمة جماعية

وفي برقية وجهها قاليباف لنظيره في بوركينافاسو الحسن بالا سكانده أمس الاثنين، أدان الهجوم الارهابي على قرية في شمال بوركينافاسو ووصفه بالهجوم الوحشي.



وأعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني عن اسفه والنواب والحكومة والشعب وعزى بوركينافاسو حكومة وشعبا وبرلمانا بهذه الجريمة.



ووصف قاليباف الارهاب بأنه مدان ومكافحة هذه الظاهرة تتطلب عزيمة وتعاون من قبل جميع البلدان.



وأعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني عن استعداد مجلس الشورى الاسلامي لاجراء محادثات ومشاورات بين النواب بهدف التمهيد لايجاد الارضية القانونية لمكافحة الارهاب بشكل مؤثر.