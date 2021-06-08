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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 10:28

البرلمان الإيراني يحيل شكوى ضد روحاني للقضاء

البرلمان الإيراني يحيل شكوى ضد روحاني للقضاء
 وأيدت أكثرية المصوتين في البرلمان الإيراني  (182) اعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني.

وأحالت السلطة التشريعية بعد التصويت ملف الرئيس المنتهية ولايته إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.


 
رقم : 936927
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