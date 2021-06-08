البرلمان الإيراني يحيل شكوى ضد روحاني للقضاء

وأيدت أكثرية المصوتين في البرلمان الإيراني (182) اعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني.



وأحالت السلطة التشريعية بعد التصويت ملف الرئيس المنتهية ولايته إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.





