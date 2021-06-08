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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 10:28
البرلمان الإيراني يحيل شكوى ضد روحاني للقضاء
وأيدت أكثرية المصوتين في البرلمان الإيراني (182) اعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني.
وأحالت السلطة التشريعية بعد التصويت ملف الرئيس المنتهية ولايته إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
936927
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