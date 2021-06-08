قاليباف یكرم ذكرى شهداء الاعتداء الإرهابي على البرلمان

وقال محمد باقر قاليباف في بداية الجلسة العلنية التي اقيمت ،اليوم الثلاثاء، تزامنا مع ذكرى هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على مجلس الشورى الإسلامي : "نهنئ ونعزي أسر شهداء هذا الحادث.



أن الاعتداء الذي استهدف فيه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مقر مجلس الشورى الإسلامي وضريح الامام الخميني (ره) في 7 حزيران 2017 في طهران اسفر عن استشهاد 17 شخصاً واصابة عدد من الناس ومقتل جميع عناصر داعش الإرهابي.



وفي جانب اخر من تصريحاته عزى قاليباف بوفاة حجة الاسلام سيد علي اكبر محتشمي بور" و قال اقدم التعازي لوفاة رجل الدين المجاهد الى عائلته الكريمة و اسال الباري تعالى ان يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران ويلهم ذويه المحترمين الصبر والسلوان.