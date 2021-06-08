ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر

وفي مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي ،اليوم الثلاثاء، اكد ربيعي ضرورة واهمية المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية المرتقبة وقال: ان الحكومة التي لا تحظى برصيد ثقة غالبية المجتمع تواجه مشاكل في حل المشاكل الداخلية والخارجية المتشابكة.



واشار ربيعي الى الضغوط القصوى والحظر المفروض على البلاد قائلا: انه في مرحلة ما بعد ترامب وفشل ادارته تمكنا من فرض التراجع على الحظر الى حد كبير من خلال نظرية التعامل بعزة مع العالم في ظل استثمار الفرص وخبرات افراد يمتلكون خبرات وادراكا عالميا عالي المستوى.



واكد متحدث الحكومة الايرانية باننا اقتربنا من آفاق الغاء الحظر سواء في اطار الاتفاق النووي او خارج اطاره واضاف: اننا وفي ظل جهود الحكومة والاستفادة من كسر الحظر الاولي والاستثمارات الموظفة، فقد تم انشاء بنية تحتية عظيمة في مجالات الطرق والمنتوجات الصناعية مثل الصلب والبتروكيمياويات والاكتفاء الذاتي في البنزين والمشروع العملاق لنقل مياه الخليج الفارسي (الى محافظات في وسط وشرق وشمال شرق البلاد) والالاف من المشاريع المهمة الاخرى، ومن المؤكد ان تاثيرات هذه الاستثمارات ستظهر في غضون الاعوام القادمة في مجالات توفير فرص العمل وتحسين اقتصاد البلاد.