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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 14:31

الأونروا تبدا عملية تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على غزة

الأونروا تبدا عملية تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على غزة
وأشارت في بيان لها أنه وخلال هذا الأسبوع ، سيعمل 25 فريقاً في الميدان لإجراء التقييمات و 32 فريقاً في المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، وستُعطى الأولوية لتقييم المنازل التي دمرت بالكامل والتي لحقت بها أضرار جسيمة، حيث تعكس هذه الحالات عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم.

واكدت انه سيتم إجراء هذه التقييمات من قبل فريق متكامل للأونروا يتكون من مهندس واحد من برنامج البني التحتية وتطوير المخيمات وأخصائي اجتماعي من برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، والذين سيستخدمون البيانات المقدمة من خلال الإبلاغ الذاتي الأولي الذي قدمته العائلات المتضررة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأضافت :"سيتم الانتهاء من مرحلة التقييم في يونيو ، حيث سنحدد من خلالها العائلات التي تستحق الحصول على المساعدة النقدية للمأوى الانتقالي لمرة واحدة والتي سيتم دفعها في أوائل شهر يوليو، قبل عيد الأضحى".

وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 11 يوم على التوالي في الشهر الماضي، حيث أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين واصابة الآلاف، إضافة الى تدمير واسع للبنايات السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.
مصدر : وكالات
رقم : 936956
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