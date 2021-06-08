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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 14:35

إيران.. تسجيل 179 وفاة جديدة بكورونا

إيران.. تسجيل 179 وفاة جديدة بكورونا
وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الثلاثاء 8 حزيران، عن تسجيل 8 آلاف و846 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليونين و980 الفا و116 شخص.

وأضافت أن 1216 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما اصبح 3 آلاف و620 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و578 ألف و263 شخص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 20 مليونا و938 الفا و338 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 252 الف و778 شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 682 الف و 483 شخص الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 4 ملایین و 935 الف و 261 جرعة.
مصدر : وكالات
رقم : 936957
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