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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 15:17

عباس يقرر عدم المشاركة بحوارات القاهرة

عباس يقرر عدم المشاركة بحوارات القاهرة
يشار أن القاهرة وجهت دعوات إلى تسعة عشر فصيلاً في غزة والضفة الغربية لحضور حوارات على مستوى الأمناء العامين، برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك لإجراء حوارات السبت المقبل على مدار يومين حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، أن وفد الحركة يصل الثلاثاء إلى القاهرة، تلبيةً للدعوة التي وُجهت من مصر إلى الفصائل الفلسطينية.

ونقلت الاناضول عن صيدم إن وفود الفصائل الفلسطينية ستصل القاهرة تباعا، بناء على دعوة وجهتها مصر لكافة الفصائل الفلسطينية.

وأضاف: "وفد حركة فتح يصل القاهرة الثلاثاء، ويرأسه أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوية أحمد حلس، وروحي فتوح".

​​واستطرد: "لا يوجد برنامج محدد للقاءات، ولكن موضوع البحث إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، ووضع خارطة طريق لمواجهة التحديات القائمة".

وأكد أن حركته تدعم أي جهد يؤدي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية .

كانت صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت إنه تمت دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة، الأسبوع الجاري، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس .

وأضافت أن الاجتماع سيناقش "الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

هذا ووصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 936960
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