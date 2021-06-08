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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 15:20

العراق وسويسرا يبحثان ملف تقديم مساكن لإعادة النازحين

العراق وسويسرا يبحثان ملف تقديم مساكن لإعادة النازحين
وذكر بيان لوزارة التخطيط، ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم استقبل اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الخارجية السويسرية لشؤون الهجرة والنازحين "اورس فان آرب" والوفد المرافق له"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره السفير السويسري، لدى العراق "لوكاس كاسر" ، ومدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، الدكتور ساهر عبدالكاظم، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال معالجة ملف النزوح في العراق، والدور المتوقع ان تقدمه الحكومة السويسرية في هذا المجال، في اطار الخطة الوطنية لاعادة النازحين الطوعية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا".

وبين وزير التخطيط، ان"عودة النازحين تتطلب العمل على توفير المتطلبات الاساسية للحياة، وهذا ماتعمل عليه وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، موضحا ان اغلب المخيمات تم اغلاقها، بعد عودة قاطنيها من النازحين، والجهود متواصلة لمعالجة اوضاع المخيمات المتبقية، بما يؤمّن العودة الطوعية لجميع النازحين الى مناطقهم".

وأضاف البيان، ان" اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات لاعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد قريبا".
مصدر : وكالات
رقم : 936961
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