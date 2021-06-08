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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 15:21

حماس تجدد مطالبة السعودية بالإفراج عن فلسطينيين في سجونها

حماس تجدد مطالبة السعودية بالإفراج عن فلسطينيين في سجونها
جاء ذلك في بيان صحفي للقيادي في الحركة رأفت مرّة، بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، ومنهم ممثل حركة "حماس" بالمملكة محمد الخضري.

وعدّ مرّة، أن "استمرار اعتقال الخضري وإخوانه ظلم كبير، وإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وللعلاقة الفلسطينية السعودية"حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ودعا القيادي في "حماس" قيادة السعودية لاتخاذ قرار: "جريء ومسؤول يطوي هذه الصفحة، والإنهاء الفوري لهذه المحاكمة، وإعادة المعتقلين إلى عائلاتهم، خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبها المعتقلون".

وأشار في هذا الخصوص، إلى، "تعرض الدكتور الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة طوال أكثر من عامين، ويجب وضع حدٍّ لهذا الظلم ولمعاناة الأسر".

وفي 9 أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت "حماس" عن اعتقال السعودية لـ"الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 أيلول/سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ منهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.
مصدر : وكالات
رقم : 936962
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