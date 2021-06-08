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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 15:23

ايران تجدد التاكيد على دعمها لجهود السلام في افغانستان

ايران تجدد التاكيد على دعمها لجهود السلام في افغانستان
وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "طاهريان فرد" اجرى اليوم الثلاثاء مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان "عبد الله عبد الله"، حول اخر التطورات على الساحة الافغانية والزيارة الحالية لمبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون افغانستان، الى طهران.

بدوره، دعا رئيس مجلس المصالحة الوطنية الافغاني (عبد الله) خلاال هذا الاتصال، الى استمرار المواقف المساندة لعملية السلام في بلاده.

في سياق متصل، التقى طاهريان فرد، امس الاثنين بطهران، الممثل الاممي الخاص بالشؤون الافغانية "جان ارنو"، الذي يقوم على راس وفد بزيارة ايران حاليا.

ودعا الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، خلال هذا اللقاء، الى تسهيل الحوار بين الافغان والحفاظ على المنجزات التي حققها شعب افغانستان خلال العقدين الماضيين.

وصر ح : ان ايران تعتبر الامن والسلام في افغانستان من امنها واستقرارها، وستواصل دعمها لعملية السلام برعاية وتوجيه الافغانيين انفسهم، كما تعلن استعدادها للتعاون من اجل تسهيل عملية السلام وتعزيز الحوار بين الافغانيين.
رقم : 936963
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