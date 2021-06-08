إصابة العشرات بقمع الاحتلال مسيرة جنوبي نابلس

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بمسيرة نظمها أهالي بلدة "بيتا"، منددة بشق طريق استيطانية على أراضي بلدتي "بيتا" و"حوارة" جنوبي نابلس.



وأشارت إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما تعرضت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية في نابلس للاستهداف بقنبلة غاز ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.



وشارك أهالي جنوبي نابلس بمسيرة منددة بالاستيطان، دعت إليها فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، ولجنة التنسيق الفصائلي في بلدتي "حوارة" و"بيتا"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضد شق الطريق الاستيطانية.



وبحسب معطيات رسمية؛ يسكن نحو 650 ألف "إسرائيلي"، في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.