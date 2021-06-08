45 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين في ادلب

من جانب آخر أعلن مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا عن ارتكاب المسلحين 45 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة منع التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.



وقال المركز الروسي في بيان له إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا نفذوا 23 عملية قصف في محافظة إدلب و9 في محافظة اللاذقية و9 في حماة و4 في حلب.



وأضاف المركز أنه لم يرصد أيّ هجمات من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا خلال اليوم الأخير.



وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية قامت بدورية مشتركة في محافظة حلب، تنفيذا للتفاهمات الروسية التركية حول سوريا التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2019.



وقامت القوات الروسية بتسيير دوريات بالقرب من منبج في ريف حلب وكذلك في محافظتي الرقة والحسكة.