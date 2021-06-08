اعتقال شخصين على خلفية صفعة ماكرون في فرنسا

وقالت قناة "BFMTV" الفرنسية، إن الشرطة وضعت قيد الحجز، الشاب الذي وجه الصفعة لماكرون، بالإضافة إلى الشاب الذي صور فيديو الحادث.



وتلقى ماكرون صفعة على وجهه من أحد المواطنين خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.