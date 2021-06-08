ايران تعلن استعدادها للمساعدة في إقرار السلام في اليمن

جاء ذلك خلال اسقبال كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، علي اصغر خاجي، للمبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن، مارتين غريفيتس.



وخلال اللقاء بحث خاجي وغريفيتس، آخر التطورات على الساحة اليمنية، وخاصة الزيارة الاخيرة لغريفيتس الى صنعاء، والتطورات في محافظة مأرب، وضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني، وسبل إقرار السلام والاستقرار في هذا البلد، فضلا عن إزالة الاخطار المحتملة من تسرب النفط من خزان صافر العائم.



وقدم خاجي، الخطة المقترحة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع خطر تسرب النفط وتلويث البيئة، معلنا استعداد ايران للمساعدة في إقرار السلام باليمن.



وخلال اللقاء، قدم غريفتيس شرحا عن زياراته الى المنطقة، كما شرح مساعي منظمة الامم المتحدة لتسوية الازمة في اليمن.



وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن، قد التقى في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الذي أكد أن الحرب ليست الحل للأزمة في اليمن، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن شعب هذا البلد وتسهيل وصول المساعدات الانسانية اليه.