الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 19:21

ايران تعلن استعدادها للمساعدة في إقرار السلام في اليمن

ايران تعلن استعدادها للمساعدة في إقرار السلام في اليمن
جاء ذلك خلال اسقبال كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، علي اصغر خاجي، للمبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن، مارتين غريفيتس.

وخلال اللقاء بحث خاجي وغريفيتس، آخر التطورات على الساحة اليمنية، وخاصة الزيارة الاخيرة لغريفيتس الى صنعاء، والتطورات في محافظة مأرب، وضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني، وسبل إقرار السلام والاستقرار في هذا البلد، فضلا عن إزالة الاخطار المحتملة من تسرب النفط من خزان صافر العائم.

وقدم خاجي، الخطة المقترحة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع خطر تسرب النفط وتلويث البيئة، معلنا استعداد ايران للمساعدة في إقرار السلام باليمن.

وخلال اللقاء، قدم غريفتيس شرحا عن زياراته الى المنطقة، كما شرح مساعي منظمة الامم المتحدة لتسوية الازمة في اليمن.

وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن، قد التقى في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الذي أكد أن الحرب ليست الحل للأزمة في اليمن، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن شعب هذا البلد وتسهيل وصول المساعدات الانسانية اليه.
مصدر : وكالة أنباء فارس
رقم : 936986
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
السعودية من تنحية الأمراء إلى قمع المعارضين
5 حزيران 2021
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
آية الله قاسم: انتصارات محور المقاومة من مكاسب الثورة الاسلامية
5 حزيران 2021
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
الامام الخميني بعد 32 عاما على الرحيل... حضور دائم
5 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟