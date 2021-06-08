173 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا في لبنان

وفي تقريرها اليومي حول الوباء، لفتت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 541801 حالة، في وقت وصل مجموع ضحايا الوباء إلى 7774 حالة وفاة.



وأوضحت أن عدد حالات الشفاء الإجمالية وصلت منذ انتشارها في لبنان إلى 525065 حالة.