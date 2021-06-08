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الثلاثاء 8 حزيران 2021 ساعة 19:42
173 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا في لبنان
وفي تقريرها اليومي حول الوباء، لفتت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 541801 حالة، في وقت وصل مجموع ضحايا الوباء إلى 7774 حالة وفاة.
وأوضحت أن عدد حالات الشفاء الإجمالية وصلت منذ انتشارها في لبنان إلى 525065 حالة.
مصدر :
وكالات
رقم :
936988
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