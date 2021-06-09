اوليانوف: إحياء الاتفاق النووي يخدم مصلحة المجتمع العالمي

وبالتزامن مع بدء دراسة تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل اعضاء مجلس الحكام للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، قال اوليانوف ان ايران كانت ملتزمة بالتنفيذ الكامل لجميع تعهداتها قبل خروج امیرکا من الاتفاق النووي وان احياء هذا الاتفاق يخدم مصلحة المجتمع العالمي.



وفي كلمته خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء اكد الدبلوماسي الروسي بان الاتفاق النووي يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني وتنمية التعاون النووي وامن منطقة الشرق الاوسط.



واضاف: ان الذين يعارضون الاتفاق النووي يحللون الحقائق بصورة خاطئة ويتجاهلون الحقائق الملموسة لاغراض سياسية.



وقال اوليانوف: انه على اعضاء مجلس الحكام وجميع الحكومات الحكيمة دعم مفاوضات فيينا لاحياء النووي.