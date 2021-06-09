?>?> مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 10:00

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء
وأضاف عضو اللجنة علاء الظواهري أن إثيوبيا لم تتمكن من الناحية الفنية القيام بعملية الملء الأول، مشيرا إلى أن هناك شكوكا في قيام أديس أبابا بتخزين الكميات التي أعلنت عنها خلال الملء الثاني وهي 13.5 مليار متر مكعب.

وقال الظواهري في تصريحات لـ"المصري اليوم" الثلاثاء، إن ذلك يعود لأسباب فنية، فضلا عن اقتراب الفيضان الجديد، كما أن إثيوبيا لم تتمكن من استكمال المنشآت اللازمة للتخزين المتوقع للكميات المقررة أمام سد النهضة، موضحا أنه يمكن فقط توليد الطاقة الكهربائية من توربينين فقط عند المستويات المنخفضة.

وأوضح أن المشروع الإثيوبي وفقا للتصميم الهندسي يتكون من مجموعة من الفتحات في السد في أكثر من مستوى وأكثر من منسوب، وأن أول ارتفاع 42 مترا من قاع النهر وتوجد 4 فتحات، منها فتحتان لإمرار المياه وفتحتان لتوليد الكهرباء، مبينا أنه لكي تعمل الأربعة فتحات يجب أن يكون هناك تخزين لكمية من المياه تصل إلى 4 مليارات متر مكعب.

وأشار إلى أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترا، وأن قاع النهر عند منسوب 500 متر، وأعلى منسوب للمنشأ هو 645 مترا، وهو ما يعني أن ارتفاع السد 145 مترا، موضحا أن التخزين لمياه الفيضان تكون عند مستوى 640 مترا، وأن أي زيادة في الفيضان تخرج من مفيض الطوارئ.

وذكر أن هناك 11 فتحة تقع على ارتفاع 70 مترا، ولكي تعمل يجب أن يكون هناك تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الفتحات يمكن تمرير أي كمية من المياه كما كان قبل بناء السد، وكأن السد لم يكن موجودا.

ولفت إلى أن الرسالة الهامة هي أن التوربينات الموجودة في سد النهضة لا تحتاج إلى أن يكون السد ممتلئا، لأن منسوبها منخفض وليس مرتفعا، موضحا أنه يمكن للسد تمرير المياه كأنه لم يكن موجود.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، والضغط في كل الاتجاهات للوصول إلى هذه الاتفاقية أو تدويل القضية لتحقيق هذه الأهداف.
مصدر : وكالات
رقم : 937103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات