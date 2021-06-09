?>?> حركة حماس تعلن وقوفها مع الشعب اليمني الشقيق - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 11:46

حركة حماس تعلن وقوفها مع الشعب اليمني الشقيق

حركة حماس تعلن وقوفها مع الشعب اليمني الشقيق
وفي بيان صحفي قالت الحركة: إن تصريحات القائم بأعمالها في اليمن حول النصر والتحرير لا يقصد منها إلا تحرير القدس وفلسطين.

وأضافت أنها تثمن عاليا وقوف الشعب اليمني إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل محطات جهاده ونضاله، وكان آخرها وقوفه الأخوي الصادق معنا في معركة سيف القدس بكل أطيافه ومكوناته وأماكن وجوده شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وداخل اليمن وخارجه.

وأكدت حماس وقوفها مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقالت: "نتمنى لليمن ولشعبه العزيز كل خير ووحدة ووئام، والخروج من هذا الصراع، إلى الوحدة والأمان والازدهار لما فيه مصلحة كل اليمن".

وأشارت إلى أن وحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية، ووقوفها صفا واحدا مع شعبنا ومقاومته، والتي تجلت في معركة سيف القدس، تتطلب العمل على تعزيز هذه الوحدة لحماية المصالح العليا للأمة وقضية فلسطين.
مصدر : وكالات
رقم : 937127
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات