?>?> قمة بايدن وبوتين تناقش قضايا تؤثر على علاقات البلدين - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 11:58

قمة بايدن وبوتين تناقش قضايا تؤثر على علاقات البلدين

قمة بايدن وبوتين تناقش قضايا تؤثر على علاقات البلدين
ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى روسيا عن ساليفان، قوله: "أنتظر بفارغ الصبر انضمامي لرئيس الولايات المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل. الرئيس بايدن مدافع قوي عن المصالح الأمريكية وسيكون لدينا فريق كبير لدعمه خلال لقائه بالقيادة الروسية حول مجموعة كاملة من القضايا الملحة التي تؤثر على العلاقات الأمريكية الروسية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أنه لا يستبعد مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسفيري روسيا والولايات المتحدة في القمة الروسية الأمريكية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن صيغة اللقاء لم تتحدد بعد.
مصدر : وكالات
رقم : 937131
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
کيف سيکون مصير صفقة القرن والتطبيع؟
7 حزيران 2021
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
هل سيصمد وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة؟
7 حزيران 2021
وفاة علي أكبر محتشمي بور
وفاة علي أكبر محتشمي بور
7 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات