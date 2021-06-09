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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 12:17

ابن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع

ابن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع
وقال العهد الجديد في تغريدة على تويتر، إنه تقرر إيقاف بدل الإرهاب وبدل الإعاشة عن كافة منسوبي وزارة الدفاع.

وأكد استدعاء المتعهد المسؤول عن الإعاشة في الدفاع وإبلاغه بإعادة الأموال التي تلقاها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.

محمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع

وأكد حساب بإسم خالد ما قاله العهد الجديد قائلاً:" نعم صحيح تم ايقاف بدل غلاء المعيشه وبعده بدل الامنيه و لحقه الاعاشه والان الارهاب وسيلحقه بدل الخطر وبالنسبه لبدل الاعاشه سوف تاخذ من العسكر باثر رجعي من بدايه السنه الميلاديه لعام ٢١ واللي يقول غير صحيح والله ما يدري عن جنودنا شيء مغير نايم ومطمن في بيته".

محمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع

وقال حساب آخر بإسم "Auditor" معلّقاً : من أعان ظالماً سلطه الله عليه. وهذه سنة الحياة. الرزق من الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله عنه.

محمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع

وقال رائد:"يوقفون البدلات ويخصمون الرواتب بحجة العجز المالي وبنفس الوقت يدفعون المليارات على الترفيه والرياضة امس دافعين مليار ريال عشان ينقذون الاتحاد الاسباني والكرة الاسبانية".

محمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاعمحمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع

وكانت وثيقة عسكرية سعودية قد كشفت عن ظاهرة هروب أفراد الجيش السعودي من الخدمة في الحد الجنوبي حيث المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.

الوثيقة عبارة عن تعميم عاجل من مساعد قائد المنطقة الجنوبية بمنطقة نجران لقادة المعسكرات والألوية السعودية.

وتفيد الوثيقة أنه لوحظت ظاهرة هروب الأفراد بأعداد كبيرة من مهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية.

كما احتوت الوثيقة على عقوبات بفصل من يتخلف عن عمله من افراد الجيش لمدة 7 ايام متواصله او 30 يوما متفرقة.

هذا وتعتبر الوثيقة تأكيدا للمشاهد التي تظهر خلو المواقع العسكرية السعودية من الأفراد وسيطرة الجيش اللجان الشعبية عليها رغم محاولة الاعلام السعودي انكار ذلك او التقليل من شأنه.

وفي نفس السياق كشف معلومات أن السعودية أجبرت المئات من عناصر المليشيات الاصلاحية والتابعة للقاعدة للقتال في جبهات عسير ونجران وجيزان والذين تم تدريبهم في الوديعة بغرض التوجه إلى مأرب.

محمد بن سلمان يتخذ قرارات جديدة بحق منتسبي وزارة الدفاع
مصدر : وكالات
رقم : 937134
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