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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 12:28

الدفاع الإيرانية: لقاح ‘‘فخرا‘‘ في مستوى اللقاحات العالمية

الدفاع الإيرانية: لقاح ‘‘فخرا‘‘ في مستوى اللقاحات العالمية
وقال العميد تقي زادة ،في تصريح له اليوم الاربعاء خلال مراسم بدء المرحلة الثانية للاختبار السريري للقاح "فخرا" الايراني: ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الى جانب انشطتها العسكرية، قامت بانجاز اعمال كبيرة جدا باعثة على الفخر لنا.

واضاف نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية: اننا بعد تفشي فيروس كورونا، والى جانب تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين في مختلف مستشفيات القوات المسلحة، دخلنا في مجال صنع اللقاح حيث يتم اليوم انتاج واحد من اهم واكثر اللقاحات فاعلية في وزارة الدفاع.

وتابع العميد تقي زادة: ان احد مفاخرنا الكبرى في مجال انتاج اللقاح، هو تشكيل فريق كفوء جدا من الخبراء والعلماء من قبل الشهيد محسن فخري زادة بدا المرحلة البحثية للقاح الايراني، واثر الدعم الحاصل تمكنا لله الحمد من تحقيق نجاحات جيدة وان نصل الى مراحل ناجحة في شركة "سبند" ونامل بمواصلة هذه النجاحات وان نشهد تنمية البنية التحتية وتطوير اللقاح الايراني "فخرا".

واضاف نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية: اننا مثلما تمكنا من توطين معدات الصناعة الجوية وصنع الصواريخ والطائرات والسفن الحربية، فان من مفاخر ايران ايضا صنع اللقاح الايراني "فخرا" الذي يعد في مستوى اللقاحات العالمية ويمكننا القول بفخر بان هذا اللقاح له مميزات بالمقارنة مع مثيلاته الخارجية ونامل في مرحلة اولى تغطية الحاجة الداخلية ومن ثم المبادرة للتصدير في مراحل لاحقة.

واشار العميد تقي زادة الى الانجازات الباهرة التي حققتها البلاد في مجال تكنولوجيا الصواريخ بالغة الدقة والسفن الحربية المتطورة وفي الكثير من الاسلحة والصناعة الجوية بتصنيع طائرات حربية تدريبية وتحقيق تفوق على الغرب في مجال الاسلحة الفردية وتطوير صواريخ "ارض-ارض" وجعلها بالغة الدقة اضافة الى انتاج الكثير من المعدات غير المعلن عنها والتي سيتم الاعلان عن بعضها في وقتها المناسب.
رقم : 937141
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