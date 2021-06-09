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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 17:35

سورية ترد على تصريحات خطيرة لوزير الخارجية الأميركي

سورية ترد على تصريحات خطيرة لوزير الخارجية الأميركي
وأكد المصدر السوري ان الجولان سورية وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان.

ويأتي الموقف السوري ردا على تصريحات لوزير الخارجيية الاميركي أنتوني بلينكن التي يرى فيها أن سيطرة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل يجب أن تبقى إلاّ إذا لم تعد سوريا تمثّل تهديداً لـ"إسرائيل" على حد زعمه.

وفي موقف متناقض كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد امتنع عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن "إسرائيل".
رقم : 937164
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