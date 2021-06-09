روحاني: طاقة مبيعات المنتجات البتروكيماوية تلامس 22 مليار دولار

وأشار روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن طاقة مبيعات البتروكيماويات تضاعفت صعودا عن 11.92 مليار دولار في سنة 2013.



وبيّن أنه تم افتتاح 17 مشروعا بتروكيماويا في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، وأن هذه الخطوة تشكل وثبة كبيرة في هذا القطاع.



روحاني أكد أن طاقة انتاج البنزين بلغت 107 ملايين لتر يوميا صعودا عن 56 مليون لتر يوميا في سنة 2013 والسولار 137 مليون لتر ارتفاعا عن 97 مليون لتر.



من جانب آخر أكد الرئيس روحاني بأن الشعب الإيراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لأميركا وحلفائها وأجهض مخططاتهم.



واضاف روحاني: إن أعدى أعداء إيران في أميركا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا وكان من اهداف الكيان الصهيوني الاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقال: ان الشعب الايراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لاميركا وحلفائها ونجح في ذلك، ورغم المشاكل والمصاعب لم نسمح بان تشن الحرب ضدنا ولم نسمح بان ينجح ترامب في اي من المحافل العالمية بعد خروجه من الاتفاق النووي.. ومن نجاحات البلاد في هذه المواجهة ما تحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي.



واعتبر ان المصاعب التي تواجهها البلاد يعود جزء كبير منها للحرب الاقتصادية واجراءات الحظر الاميركية التي خلقت ظروفا قاسية جدا وان مازاد الامور صعوبة تفشي جائحة كورونا التي الى جانب حصدها ارواح الكثير من الافراد قد فرضت البطالة على 1.1 مليون شخص في البلاد وخفضت الصادرات بنسبة 44 بالمائة وادت الى زيادة اسعار السلع.



واعتبر ان صبر وثبات الشعب والعمل الدؤوب للجهاز الدبلوماسي بانه هو الذي جاء باميركا الى طاولة المفاوضات بعد ترامب.



وقال: رغم الحرب الاقتصادية والمشاكل فقد شهدت البلاد نموا اقتصاديا خلال العام الماضي ولم يمر اسبوع الا وكان لنا فيه تدشين مشاريع كبرى وسنقوم يوم غد برعاية مراسم بدء الاعمال التنفيذية لمشروع بناء محطة الطاقة في سيريك (جنوب) بقدرة 1400 ميغاواط وكذلك سنفتتح غدا السد الـ 56 خلال فترة هذه الحكومة.