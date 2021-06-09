الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 17:39

روحاني: طاقة مبيعات المنتجات البتروكيماوية تلامس 22 مليار دولار

روحاني: طاقة مبيعات المنتجات البتروكيماوية تلامس 22 مليار دولار
وأشار روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن طاقة مبيعات البتروكيماويات تضاعفت صعودا عن 11.92 مليار دولار في سنة 2013.

وبيّن أنه تم افتتاح 17 مشروعا بتروكيماويا في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، وأن هذه الخطوة تشكل وثبة كبيرة في هذا القطاع.

روحاني أكد أن طاقة انتاج البنزين بلغت 107 ملايين لتر يوميا صعودا عن 56 مليون لتر يوميا في سنة 2013 والسولار 137 مليون لتر ارتفاعا عن 97 مليون لتر.

من جانب آخر أكد الرئيس روحاني بأن الشعب الإيراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لأميركا وحلفائها وأجهض مخططاتهم.

واضاف روحاني: إن أعدى أعداء إيران في أميركا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا وكان من اهداف الكيان الصهيوني الاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال: ان الشعب الايراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لاميركا وحلفائها ونجح في ذلك، ورغم المشاكل والمصاعب لم نسمح بان تشن الحرب ضدنا ولم نسمح بان ينجح ترامب في اي من المحافل العالمية بعد خروجه من الاتفاق النووي.. ومن نجاحات البلاد في هذه المواجهة ما تحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

واعتبر ان المصاعب التي تواجهها البلاد يعود جزء كبير منها للحرب الاقتصادية واجراءات الحظر الاميركية التي خلقت ظروفا قاسية جدا وان مازاد الامور صعوبة تفشي جائحة كورونا التي الى جانب حصدها ارواح الكثير من الافراد قد فرضت البطالة على 1.1 مليون شخص في البلاد وخفضت الصادرات بنسبة 44 بالمائة وادت الى زيادة اسعار السلع.

واعتبر ان صبر وثبات الشعب والعمل الدؤوب للجهاز الدبلوماسي بانه هو الذي جاء باميركا الى طاولة المفاوضات بعد ترامب.

وقال: رغم الحرب الاقتصادية والمشاكل فقد شهدت البلاد نموا اقتصاديا خلال العام الماضي ولم يمر اسبوع الا وكان لنا فيه تدشين مشاريع كبرى وسنقوم يوم غد برعاية مراسم بدء الاعمال التنفيذية لمشروع بناء محطة الطاقة في سيريك (جنوب) بقدرة 1400 ميغاواط وكذلك سنفتتح غدا السد الـ 56 خلال فترة هذه الحكومة.
رقم : 937167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟