وفاة و221 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وذكرت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا ، أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 1031 حالة وفاة.



وأوضحت أنه تم إجراء 1121 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة.



وبينت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 111293، في حين وصل إجمالي الحالات النشطة 4190 حالة، وإجمالي المتعافين 106072 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 80 حالة، منها 54 بين خطيرة وحرجة.



وحول التطعيمات، نوهت الصحة إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 207200 جرعة وهي تكفي لـ103600 شخص.



وأكدت أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 44787 شخصا.