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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 17:42

الاستخبارات العراقية: القبض على ١٨ متهما بقضايا إرهابية

الاستخبارات العراقية: القبض على ١٨ متهما بقضايا إرهابية
وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه "وفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٨) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان، ان "الارهابيين عملوا ضمن صفوف داعش بما يسمى ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند و المعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى واسماء مختلفة"، مشيرا الى انهم " اعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير" .

واشار الى انه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا.
مصدر : وكالات
رقم : 937169
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