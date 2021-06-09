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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 17:43

وفد الحكومة الأفغانية يتفق مع طالبان على تسريع مفاوضات السلام

وفد الحكومة الأفغانية يتفق مع طالبان على تسريع مفاوضات السلام
وحسب بيان لفريق التفاوض الحكومي: "عقد اجتماع مساء أمس بين رؤساء فرق التفاوض الأفغانية وعدد من أعضائها، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على تسريع عملية التفاوض ومواضيع جدول أعمالها".

من جانبه قال متحدث المكتب السياسي لطالبان، نعيم وردك، في تغريدة على تويتر، إن "الاجتماع "ناقش" تسريع عملية المفاوضات الأفغانية ومناقشة موضوعات الأجندة والتفاهم حولها".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، في مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.
مصدر : وكالات
رقم : 937170
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