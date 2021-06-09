الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 17:44

الأمم المتحدة تناشد العالم مساعدة سكان غزة

الأمم المتحدة تناشد العالم مساعدة سكان غزة
وخلال مؤتمر صحفي في غزة اليوم الأربعاء، دعت لين هاستينغز، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لفعل المزيد لمساعدة سكان قطاع غزة.

وقالت هاستينغز إن ما يدخل إلى قطاع غزة من بضائع ومواد بناء ومساعدات في الوقت الحالي يمثل 50% فقط مما كان يدخل القطاع قبل العدوان الإسرائيلي الأخير.

كما طالبت هاستينغز بالسماح للمصابين والمرضى، خصوصا المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة، بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.

والوضع في قطاع غزة لم يعد إلى ما كان عليه قبل الحرب الأخيرة، ومعبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع) لا تدخل منه أكثر من 50% من احتياجات السكان في غزة، كما أن معبر بيت حانون لا يعمل إلا في نطاق ضيق.

ويمتنع الإحتلال عن عن إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، مما يعني استمرار أزمة الكهرباء التي تؤثر على كامل القطاعات الحيوية.

وبالتزامن مع تصريحات المسؤولة الأممية، حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، من كارثة إنسانية خطيرة وانتشار للأوبئة والأمراض نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للبنية التحتية بشكل كامل في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 937172
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
انتفاضة غير مسبوقة في وجه ‘‘قسد‘‘.. الأسباب والدلالات
8 حزيران 2021
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
ما الهدف من تسويف وقف إطلاق النار في اليمن؟
8 حزيران 2021
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
7 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟