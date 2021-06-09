ايران تستعد لرفع سقف إنتاجها النفطي الى مرحلة ما قبل الحظر

وفي تصريح له اليوم الأربعاء، توقع "فرخ عليخاني" أنه في ضوء البرامج المتبعة من أجل رفع سقف إنتاج النفط الإيراني، سيتم بلوغ الحجم المستهدف في غضون شهر واحد فقط.



ولفت هذا المسؤول بوزارة النفط الإيرانية، ان الوزارة وضعت برامج وخططا مناسبة تضمن لها استعادة سقف إنتاج البلاد متى ما اقتضت الضرورة، وصولا إلى مرحلة ما قبل الحظر.



وأوضح أنه وفقا للبرامج التي وضعت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، فقد تحدد سقف إنتاج البلاد 380 ألف برميل يوميا؛ على أن يتم في مرحلة ما بعد الحظر، زيادة هذا الحجم إلى 4 ملايين برميل يوميا.