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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 18:09
ضحايا كورونا في ايران خلال 24 ساعة الماضية
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في #إيران 2.990.714 كما ارتفعت الوفيات إلى 81.519 حالة.
وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.590.682 شخصًا، مضيفًا أن 3.584 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
937177
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