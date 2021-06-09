ضحايا كورونا في ايران خلال 24 ساعة الماضية

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في #إيران 2.990.714 كما ارتفعت الوفيات إلى 81.519 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.590.682 شخصًا، مضيفًا أن 3.584 من المصابين في حالة حرجة.