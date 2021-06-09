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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 19:03

عراقجي: مفاوضات نووية في فيينا الاسبوع المقبل

عراقجي: مفاوضات نووية في فيينا الاسبوع المقبل
وقال عراقجي في حديثه أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني بشأن مسار المفاوضات النووية في فيينا، إن "الجولة المقبلة ستبدأ الاسبوع المقبل، وقد وصلت المفاوضات إلى نقطة حيث لا تزال هناك بعض القضايا الرئيسية بحاجة إلى حسم".

وأضاف "ليس هناك خلاف حول القضايا الجديدة والخلاف يتعلق الأمر بكيفية عودة الأطراف إلى اتفاق النووي"، في إشارة إلى الخلاف الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبيناً أن "أعضاء البرلمان لديهم أيضا أسئلة ومخاوف بشأن المفاوضات النووية في فيينا، وقدمت لها الإجابات والتفسيرات اللازمة".

وتابع عباس عراقجي "سنبدأ جولة جديدة من المحادثات الاسبوع المقبل ونأمل ان نحرز تقدما في مختلف القضايا".

وفي معرض حديثه فيما إذا كانت الجولة المقبلة هي الأخيرة بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018، قال عراقجي ""هذا حكم مبكر"، منوهاً أن "الخلافات ليست حول قضايا جديدة، بل هي حول خلافات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق".

واختتمت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 الاسبوع الماضي، فيما قالت تقارير صحافية أن الجولة السادسة من المحادثات ستبدأ يوم السبت المقبل.
 
مصدر : وكالات
رقم : 937183
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