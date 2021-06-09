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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 19:17

معتقلو البحرين أمام خطر كورونا

معتقلو البحرين أمام خطر كورونا
في وقت يصر النظام البحريني على الاحتفاظ بآلاف المعتقلين السياسيين ويستخدمهم كرهائن لتحقيق مكتسبات سياسية، هذا وأطلق المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، موقعا إلكترونيا موسعا لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيين في البحرين، وعلى رأسهم "حسن مشيمع" أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين.

ووفي وقت سابق كان عدد من النواب في البرلمان الإيطالي قد وجهوا رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط. ودعا النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم دون قيود.

وفي هذا السياق فقد دشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم عدة للتفاعل مع هذه القضية وابرزها (#أنقذوا_سجناء_البحرين - #اطلقوا_سجناء_البحرين - #الشهيد_حسين_بركات) والتي وصلت الى قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في البحرين.

وجدد النشطاء من خلال هذه الوسوم مطالبتهم بالافراج الفوري والغير مشروط عن جميع المعتقلين وشددوا على ضرورة الدفاع عن حق هؤلاء المعتقلين، واكدوا انه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا وخطورة الوضع في سجون البحرين المكتظة والتي تفتقد للرعاية الصحية، وحملوا السلطات البحرينية المسؤولية عن حياة هؤلاء المعتقلين.

ورصدنا بعض الحسابات التي دشنت تلك الوسوم ومنهم غرد ناشط على تويتر : " إصابة السجناء بالكورونا وتفشّي العدوى بينهم لا يمكن أن يكون إلا عبر الشرطة وحُرّاس السجن، كونهم معزولين عن العالم ولا توجد زيارات، فمن أين ستأتي العدوى إن لم تكن منهم؟! قلناها مراراً هذا الوضع الاستثنائي لا يمكن السيطرة عليه ولاندري نعشُ من القادم ، لذا #اطلقوا_سجناء_البحرين ..".

ومن جانبها غردت ناشطة بحرينية: "اذا لم تتدارك السلطة من جانبها الوضع الحالي للبلاد وتقدم ما من شأنه تخفيف الأوضاع المتأزمة فيها سنصل إلى مرحلة تعجز فيها المصالحة الوطنية المستقبلية عن علاج نزيف الوطن فالنزيف سيكون وقتها لا علاج له #البحرين #اطلقوا_سجناء_البحرين".

وكتب صاحب حساب آخر : " لا نريد إستلام نعوش أكثر ؛ ويكفي الأرواح التي ترحل كشربة ماء يومياً بسبب #الكورونا هذه ليست فعال المسلمين أن يُترك الأسرى في حلق الموت ولا ينقذهم أحد منه.. #اطلقوا_سجناء_البحرين #أنقذوا_سجناء_البحرين".

وبدورها أيضا كتبت إحدى الناشطات على تويتر : "صباح اسود نفجع فيه من جديد برحيل سجين انا لله وانا الیه راجعون استشهد السجين السياسي حسين بركات هذا الصباح الأربعاء 9 يونيو 2021 اثر مضاعفات الكورونا أتقدم بخالص العزاء لعائلته ولاهالي قرية الديه والى شعبي المظلوم الله يحفظ باقي السجناء".
رقم : 937186
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