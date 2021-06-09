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الأربعاء 9 حزيران 2021 ساعة 19:24

عراقجي أكد للبرلمان أن مفاوضات فيينا باتت أكثر شفافية

عراقجي أكد للبرلمان أن مفاوضات فيينا باتت أكثر شفافية
وفي تصريحه للصحفيين أوضح عموئي أن مساعد وزير الخارجية الإيراني حضر اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية عصر اليوم الأربعاء؛ حيث قدم تقريرا حول الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، مبينا أن النصوص باتت أكثر شفافية لكن نقاط الاختلاف، ومنها إزالة الحظر والإجراءات التنفيذية ذات الصلة وماشابه ذلك، لاتزال باقية.

ونقل المسؤول البرلماني عن عراقجي قوله أيضا: ان جولة جديدة من هذه المفاوضات ستعقد خلال الأيام المقبلة في العاصمة النمساوية، وسيعلن الوفد الإيراني المشارك عن مواقف طهران الحاسمة والثابتة فيما يخص إلغاء كامل الحظر وبالشكل الذي يمكن التأكد من صدقيته، لتعود بعد ذلك إلى تعهداتها النووية من جديد.

ونوه عموئي بأن نواب الشعب أكدوا في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بحضور مساعد وزير الخارجية، ضرورة الحفاظ على مواقف الجمهورية الإسلامية المبدئية خلال مفاوضات فيينا وامتثال هذه المفاوضات لقانون الإجراء الستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان الإيراني.
رقم : 937190
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