مصر والسودان تحذران من عواقب وخيمة لموقف إثيوبيا

وقال البيان المصري السوداني، إن إثيوبيا لا تراعي مصالح مصر والسودان المائية.



وحذر البلدان من "مخاطر جدية وآثار وخيمة جراء ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة".



وشدد البيان على ضرورة الوصول إلى حل يراعي مصالح مصر والسودان مع إثيوبيا، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق؛ للتحرك لحماية الأمن بالمنطقة.



ووصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إلى الخرطوم، صباح اليوم، في زيارة رسمية، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.



والتقى الوزيران الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ومريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، وياسر عباس وزير الري والموارد المائية، اللذين كانوا في استقبالهما عند الوصول؛ لعقد جلسة مباحثات في إطار التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.