ايران وطاجيكستان تتفقان على الربط الكهربائي بينهما

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والاجتماعي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري والتي جرت بين وزارة الطاقة الايرانية ووزارة الطاقة والموارد المائية الطاجيكية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.



واشار وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وطاجيكستان رضا اردكانيان الى المشتركات والطاقات المتوفرة لدى البلدين في مختلف المجالات وقال: ان الحاجة تستلزم اتخاذ خطوات مؤثرة في مسار تنفيذ الاتفاقيات.



من جانبه قال وزير الطاقة والموارد المائية رئيس الجانب الطاجيكي في اللجنة المشتركة دلير جمعة: ان المؤمل ان يؤدي انعقاد الاجتماع الى تحقيق قفزة ملحوظة في العلاقات بين طهران ودوشنبة في جميع المجالات.



وبحث الوفد الايراني برئاسة وزير الطاقة خلال الزيارة حول تعزيز حضور الشركات الايرانية في سوق السلع والخدمات الفنية والهندسية الطاجيكية وكذلك معالجة مشاكل الشركات الكبرى المصدرة للخدمات الى طاجيكستان.



كما تم التوصل الى توافقات جيدة في الاصعدة المالية والبنكية وكذلك كيفية ايجاد ممرات اتصال طرقية وسككية بين البلدين وضرورة الربط بين شبكات الكهرباء عبر المسارات الموجودة.