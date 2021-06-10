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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 08:29

جيش الإحتلال يكشف تفاصيل عن وفاة ضابط مخابرات في السجن

جيش الإحتلال يكشف تفاصيل عن وفاة ضابط مخابرات في السجن
وكانت أنباء وفاة الضابط يوم 17 مايو/أيار قد ظهرت على السطح هذا الشهر. ومُنع اسمه من النشر. وقال جيش الاحتلال إنه كان يخدم في وحدة تكنولوجية ووجهت إليه اتهامات في مخالفات أمنية لا تشمل التجسس لصالح قوى أجنبية.

وقال كوخافي في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي: "ارتكب جرائم في غاية الخطورة. ارتكبها وهو يعلم ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب لا أعرف كيف أصفها".

وأضاف أن السلطات وضعت الضابط في السجن "لحماية سر كبير كاد أن يتسبب في كشفه، وهو ما منعنا حدوثه في اللحظة الأخيرة". قائلاً إن هناك تحريات تجري حول الوفاة التي قال جيش الاحتلال إنها وقعت بعد مرض مفاجئ.

وكان أحد أفراد جهاز الموساد الإسرائيلي قد انتحر في عام 2010 أثناء حبسه انفرادياً للاشتباه بأنه سرّب أسراراً. ولم تسجله السلطات في السجن باسمه الحقيقي مما دفع وسائل الإعلام المحلية إلى وصفه "بالسجين إكس".

لكن كوخافي قال إن الضابط الذي توفي في السجن ليس "سجين إكس" آخر، فقد كان مسجلاً باسمه الحقيقي وكان على اتصال بأسرته وأصدقائه والسجناء الآخرين.

وذكر كوخافي، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية، أن الضابط كان قد عمل تحت قيادته، ووصفه بأنه كان "ممتازاً" آنذاك.

وقال جيش الاحتلال إن الضابط أقر بارتكاب بعض الاتهامات الموجهة إليه، مضيفاً أنه "تصرف بشكل مستقل، بدافع شخصي، دون أية دوافع إيديولوجية أو قومية أو مالية".
 
رقم : 937268
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