حماس: أي ضغوط في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لن تجدي نفعا

وقال أبو مرزوق: "سواء أكانت ضغوطا من أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في غزة، فموقف الحركة كان ولا يزال الأسرى مقابل الأسرى".



وشدد على أن قضية الأسرى على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.