تفاؤل تركي بشأن اجتماع أردوغان وبايدن خلال قمة الناتو

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) التركية إن الحليفين يحتاجان إلى اتخاذ خطوات متبادلة لإصلاح العلاقات، مضيفا أن واشنطن حريصة على العمل المشترك مع أنقرة بشأن نزاعات إقليمية مثل سوريا وليبيا.



وتابع إن أنقرة تناقش أمن المطار مع الحلفاء، ولاسيما الولايات المتحدة، لكن لا يمكن لأي دولة تولي هذه المهمة دون دعم.



والاثنين الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن بايدن وأردوغان سيناقشان الأوضاع في سوريا وأفغانستان وقضايا إقليمية أخرى، كما سيبحثان "الخلافات الكبيرة" بين واشنطن وأنقرة في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة.



وأبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين الرفيعين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي (شراء أنقرة واختبارها منظومة صواريخ إس 400) الروسية للدفاع الجوي.