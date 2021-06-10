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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 08:34

الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو

الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
وقال العميد جواني في كلمته خلال ملتقى عقد في الجامعة الاسلامية الحرة في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران الاربعاء: ان الانتخابات تعد جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو وبناء عليه ينبغي على الجميع الحضور عند صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

واضاف: ان كل افراد المجتمع يمكنهم ان يخلقوا ملحمة بحضورهم عند صناديق الاقتراع.

واشار الى الانجازات التي حققتها البلاد في مختلف المجالات ومنها الطبية والنووية والدفاعية، واعتبر هذه الانجازات بانها تحققت في ظل التحلي بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بمثل هذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطنين.

واكد العميد جواني بان كلا منا يمكنه ان يصبح في الانتخابات بمثابة صاروخ موجه للعدو واضاف: لاشك ان السبيل لمعالجة مشاكل البلاد هو المشاركة القصوى في الانتخابات وانتخاب الفرد الاكثر صلاحا الذي يعتمد على القدرات الداخلية ويؤمن بالطاقات الشبابية.

وتابع القائد في الحرس الثوري: ان العدو اليوم يسعى لمواجهة الشعب في الانتخابات المتعلقة بالشعب لذا فان الامر بحاجة للمزيد من اليقظة والوعي من قبل افراد المجتمع في هذا الصراع السياسي مع العدو.

واوضح بان اعداء الثورة الاسلامية هم اليوم اكثر قلقا مما مضى وبعد ياسهم في سوح المعارك العسكرية واثارة الارهاب في المنطقة غيروا ساحة الصراع مع الشعب الايراني لربما يحققوا نتيجة ما في ساحة المعركة السياسية حسب تصوراتهم واضاف: ان الاعداء اثاروا الحرب المفروضة في العقد الاول من الثورة الاسلامية الا ان الشعب الايراني حوّلها الى دفاع مقدس بثقافة عاشورائية وبعدها اطلق الاعداء حربا نيابية بتجهيزهم الجماعات الارهابية لكنهم هزِموا في ظل بطولات رجل الميدان الحاج قاسم سليماني.

وختم العميد جواني تصريحه بالقول: رغم ان الكثير من الانتخابات الملحمية والحماسية اقيمت في البلاد لغاية الان ولكن في اي من الاحداث السياسية لم يقم الاعداء بوضع سيناريوهات متعددة مثلما يخططون لهذه الانتخابات بحيث ان الكثير من القنوات المناهضة الناطقة بالفارسية وانصار الملكية تسعى لبث الياس والاحباط لدى الشعب تجاه الجمهورية الاسلامية والثورة.

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الـ 13 ستجري في البلاد يوم 18 حزيران/يونيو الجاري.
رقم : 937273
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