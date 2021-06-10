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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 08:39
وزير الداخلية الايراني:

لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات

لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
وفي حديثه على هامش الاجتماع المشترك للجنة الانتخابات العامة واللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات، قال عبدالرضا رحماني فضلي: ان لجنة الانتخابات العامة ترصد عن كثب كل الموضوعات المرتبطة بالانتخابات وتديرها، مضيفا: في اجتماع اليوم تم بحث موضوع الأطلس الامني للانتخابات، ومراعات البروتوكولات الصحية وقضية المشاركة في الانتخابات.

وبيّن ان موضوع أمن الانتخابات هو من الاولويات الهامة للغاية للجنة الانتخابات العامة، قائلا: تم خلال اجتماع اليوم تقديم التقارير المرتبطة بالانتخابات في المجال الامني، والتي تمت متابعتها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي من خلال تشكيل لجنة امن الانتخابات.

ولفت رحماني فضلي الى انه في الظروف الراهنة لن نواجه موضوعا امنيا خاصا في فترة الانتخابات، وبالطبع فإن المستجدات قابلة للتنبؤ، ونحن نرصد هذه الحالات تماما، ولدينا الجاهزية للتعامل مع الحالات المحتملة.

وتطرق وزير الداخلية في حديثه الى موضوع كورونا والقضايا الصحية اللازم اجراؤها خلال فترة الدعاية الانتخابية وفي يوم الاقتراع، ولذلك تمت زيادة عدد دوائر وصناديق الاقتراع وكذلك ساعات العملية الانتخابية، لتحقيق الظروف الصحية المناسبة في جميع الدوائر، مشيرا الى التنسيق العالي بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر، بما في ذلك حضور مراقبين صحيين في دوائر الاقتراع من اجل الاشراف على مراعاة البروتوكولات الصحية.

وفي جانب آخر من حديثه، اشار وزير الداخلية الى الاجهزة الالكترونية لتأكيد الهوية، وأكد عدم امكانية اختراق هذه الاجهزة لأنها مجهزة ببطارية وليست متصلة بالانترنت، لذلك لا توجد مخاوف من اختراقها مطلقا.
رقم : 937278
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