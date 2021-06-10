استعدادات ايران للانتخابات الرئاسية

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية الايرانية انها ستوفر الاجواء لاقامة انتخابات آمنة ونزيهة في ارجاء البلاد.



وشددت الوزارة على بذل الجهود لتأمين المشاركة الشعبية القصوى في العملية الانتخابية. كما قالت الوزارة انها تعمل على توفير كل الاسباب لانتخابات صحية للعاملين والمصوتين على حد سواء



وأعلن وزير الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان جميع الاجهزة الالكترونية المستخدمة في الانتخابات مجهزة ببطاريات وهي غير متصلة بالانترنت (اوف لاين)، لذلك لا توجد مخاوف بشأن اختراق هذه الاجهزة مطلقا.



وفي حديثه على هامش الاجتماع المشترك للجنة الانتخابات العامة واللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات، قال عبدالرضا رحماني فضلي: ان لجنة الانتخابات العامة ترصد عن كثب كل الموضوعات المرتبطة بالانتخابات وتديرها، مضيفا: في اجتماع اليوم تم بحث موضوع الأطلس الامني للانتخابات، ومراعات البروتوكولات الصحية وقضية المشاركة في الانتخابات.



وبيّن ان موضوع أمن الانتخابات هو من الاولويات الهامة للغاية للجنة الانتخابات العامة، قائلا: تم خلال اجتماع اليوم تقديم التقارير المرتبطة بالانتخابات في المجال الامني، والتي تمت متابعتها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي من خلال تشكيل لجنة امن الانتخابات.



ومن جانبه اكد نائب قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه ليست هنالك اي هواجس بشأن أمن الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم 18 حزيران/يونيو الجاري.



وقال العميد قاسم رضائي: ان قوى الامن الداخلي تتولى وفقا للقانون مهمة توفير امن الانتخابات لذا فإنها تتصدى حسب القانون لأي مخالفة انتخابية تخل بأمن الانتخابات.



واضاف: وفقا للخطط المرسومة في قوى الامن الداخلي قبل اشهر من الانتخابات فإن هذه القوى ستستخدم 300 ألف من عناصرها في انحاء البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحماسية.



ودعا العميد رضائي المرشحين للانتخابات الرئاسية ليجعلوا سماحة قائد الثورة الاسلامية قدوة لهم، مضيفا: ان معيار العمل في الانتخابات هو النقاط التي حددها سماحته والتي ينبغي ان تحظى باهتمام خاص.



واكد نائب قائد قوى الامن الداخلي بأن السيطرة والاشراف الاستخباري عالي المستوى مؤشران على عدم وجود اي هواجس بشأن اقامة انتخابات آمنة، مشددا على ان تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية من قبل قوى الامن الداخلي يعد اولوية لها حيث ان السيطرة والاشراف عالي المستوى خاصة في الانتخابات دليل على هذا الامر.



وبدوره اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية للشؤون السياسية العميد يدالله جواني، الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا ضرورة المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.



وقال العميد جواني: ان الانتخابات تعد جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو وبناء عليه ينبغي على الجميع الحضور عند صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.



واضاف: ان كل افراد المجتمع يمكنهم ان يخلقوا ملحمة بحضورهم عند صناديق الاقتراع.



واشار الى الانجازات التي حققتها البلاد في مختلف المجالات ومنها الطبية والنووية والدفاعية، واعتبر هذه الانجازات بانها تحققت في ظل التحلي بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بمثل هذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطنين.



واكد العميد جواني بان كلا منا يمكنه ان يصبح في الانتخابات بمثابة صاروخ موجه للعدو واضاف: لاشك ان السبيل لمعالجة مشاكل البلاد هو المشاركة القصوى في الانتخابات وانتخاب الفرد الاكثر صلاحا الذي يعتمد على القدرات الداخلية ويؤمن بالطاقات الشبابية.



وتابع القائد في الحرس الثوري: ان العدو اليوم يسعى لمواجهة الشعب في الانتخابات المتعلقة بالشعب لذا فان الامر بحاجة للمزيد من اليقظة والوعي من قبل افراد المجتمع في هذا الصراع السياسي مع العدو.



واوضح بان اعداء الثورة الاسلامية هم اليوم اكثر قلقا مما مضى وبعد ياسهم في سوح المعارك العسكرية واثارة الارهاب في المنطقة غيروا ساحة الصراع مع الشعب الايراني لربما يحققوا نتيجة ما في ساحة المعركة السياسية حسب تصوراتهم واضاف: ان الاعداء اثاروا الحرب المفروضة في العقد الاول من الثورة الاسلامية الا ان الشعب الايراني حوّلها الى دفاع مقدس بثقافة عاشورائية وبعدها اطلق الاعداء حربا نيابية بتجهيزهم الجماعات الارهابية لكنهم هزِموا في ظل بطولات رجل الميدان الحاج قاسم سليماني.



وختم العميد جواني تصريحه بالقول: رغم ان الكثير من الانتخابات الملحمية والحماسية اقيمت في البلاد لغاية الان ولكن في اي من الاحداث السياسية لم يقم الاعداء بوضع سيناريوهات متعددة مثلما يخططون لهذه الانتخابات بحيث ان الكثير من القنوات المناهضة الناطقة بالفارسية وانصار الملكية تسعى لبث الياس والاحباط لدى الشعب تجاه الجمهورية الاسلامية والثورة.



يذكر ان الانتخابات الرئاسية الـ 13 ستجري في البلاد يوم 18 حزيران/يونيو الجاري.