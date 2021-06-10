?>?> 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين - اسلام تايمز
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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 08:52

3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين

3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين
وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة لاحقت المطارد جميل العموري من سرايا القدس وهو مقاوم تمت مطاردته بعد الحرب الأخيرة على غزة هو وعدد من مقاومي سرايا القدس الذين تمت ملاحقتهم في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن وحدة خاصة كمنت لمركبة يستقلها العموري ولاحقته من معبر الجلمة وحتى شارع الناصرة حيث تمت تصفيته قرب مقر الاستخبارات العسكرية في جنين والذي يقع في شارع الناصرة.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم: الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما) من نابلس، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين.

كما أصيب محمد سامر البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

واستنكر مدير الاستخبارات العسكرية بجنين طالب صلاحات إعدام قوات الاحتلال لعناصر الحراسة على داخل المقر بدم بارد.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للشهيد أدهم ياسر عليوي، قبل أن ينقل الى مسقط رأسه في زواتا وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداتهم المستعربة.

كما أعلن عن اضراب شامل في مدينة جنين هذا اليوم حدادا على أرواح الشهداء.
مصدر : وكالات
رقم : 937282
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