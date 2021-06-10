الشحنة التاسعة من لقاح سبوتنيك تصل إيران

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك هذه الشحنة، فقد وصل عدد اللقاحات المسلمة من روسيا إلى إيران إلى حد المليون جرعة.



وإيران وروسيا وقعا سابقاً عقداً لشراء مليوني جرعة لقاح سبوتنيك، والذي تم توقيعه بين الجانبين في فبراير من العام الماضي، وقعت أيضًا عقدًا بقيمة 60 مليون جرعة لقاح للتحصين الكامل لـ 30 مليونًا شخصاً سيتم إرسالها إلى إيران.



وبالتزامن مع إرسال شحنات اللقاح، دخلت خطة الإنتاج المشتركة للقاح Sputnik-V في إيران مرحلة التنفيذ وحتى الآن نجحت شركتان إيرانيتان في زراعة خلايا إنتاج اللقاح وسيبدأ الإنتاج المشترك قريبًا.



وتم تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي في 64 دولة ويقدر عدد سكانها بثلاثة مليارات نسمة، وبدأت أكثر من 30 دولة بالفعل في تلقيح واسع النطاق بهذا اللقاح.



وأعلن باحثون من المعهد الروسي للاستثمار المباشر ومعهد الجمالية للأبحاث الوبائية والميكروبيولوجية يوم 20 أبريل الماضي، أن النتائج الجديدة من دراسة لقاح "سبوتنيك الخامس" الروسي على 3.8 مليون شخص تظهر أن فعالية لقاح كورونا تبلغ 97.6٪. .