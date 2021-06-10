?>?> وزير الدفاع الامريكي يوجه البنتاغون بالتركيز على الصين - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 09:38

وزير الدفاع الامريكي يوجه البنتاغون بالتركيز على الصين

وزير الدفاع الامريكي يوجه البنتاغون بالتركيز على الصين
وقال أوستن بعد إصداره الأمر التوجيهي الداخلي إنّ "الأمر يعود الآن إلى الإدارة كي تبدأ العمل".

ويأتي هذا الأمر، المصنّفة تفاصيله سريّة، بعد تقييم أجراه فريق العمل الذي أسّسته إدارة بايدن في فبراير لمراجعة استراتيجية وزارة الدفاع تجاه الصين.

وأوضح أوستن أنّ "المبادرات التي أطرحها اليوم متداخلة ضمن المقاربة الأكبر للحكومة الأميركية تجاه الصين، وسوف تساعد في تطوير استراتيجية الدفاع الوطني التي نعمل عليها".

من جهته أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع إلى أنّ فريق العمل حدّد "فجوة بين القول والفعل، بين الأولويات التي تمّ الإعلان عنها تجاه الصين وما رأيناه في عدد من المجالات".

وأضاف المسؤول أنّ "الأمر التوجيهي الصادر اليوم يتعلّق بضمان احترام الوزارة لهذه الأولويات".

وقال أوستن إنّ الأمر سوف "يحسّن قدرة الوزارة على تنشيط شبكتنا من الحلفاء والشركاء وتعزيز الردع وتسريع تطوير مفاهيم عملانية جديدة وقدرات ناشئة".

وعام 2018 حدّدت استراتيجية الدفاع الوطني التي وضعها البنتاغون الصين كمنافس استراتيجي رئيسي، لكنّ فريق العمل وجد أنّه لم يتم عمل الكثير لمواجهة التحدّيات التي تفرضها بكين.

ولضمان اتّباع أمره التوجيهي، سيكون أوستن مسؤولاً بشكل شخصي عن تنفيذ توصيات فريق العمل السريّة.
مصدر : وكالات
رقم : 937290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
10 حزيران 2021
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
9 حزيران 2021
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
في الذكرى الـ54 للنكسة.. ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير؟
8 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ