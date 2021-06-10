"عملية الفجر"... تحرير 37 مختطفاً في ليبيا

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء أمس الأربعاء، تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون، كانوا محتجزين لمدة ستة أشهر.



وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة تمكن من تحرير 37 مختطفا، بينهم من يحملون الجنسية المصرية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة ستة أشهر".



وتابع البيان "ذلك بعد عملية أمنية ناجحة قام بها أعضاء البحث الجنائي فجر الأربعاء، أسفرت عن تحرير المختطفين، وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم".



وأكدت الداخلية الليبية أنها "اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وما زال البحث والتحري ساريا لضبط باقي التشكيل العصابي".